«تعويضك مضمون» حملة لرفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى مقدم الخدمة

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وتعمل الهيئة من خلال هذه الحملة إلى نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة، ومن هذه الرسائل توضيح مراحل تقديم الشكوى على الخدمة المقدمة، حيث يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية مشكلته أو شكواه خلال عشرة أيام عمل أو لم يقتنع بالحل.
كما تتناول الحملة حق المستهلك في استمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع، بالإضافة إلى تعويضات المستهلك، من خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة في تحقيقها، وتوضيح الحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، كذلك عدم قيام مقدم الخدمة بفصل التيار إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة الوسائل التي تمكن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة لهم، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001259000 ) أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa).
الحالات التي يستحق فيها المستهلك التعويض:
- عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال (40) يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال.
- عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال (5) أيام عمل
- عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال (24) ساعة في الأوضاع العادية
- عدم إعادة الكهرباء بعد السداد (3 ساعات للمناطق الحضرية – 5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية)
- تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من (4) انقطاعات خلال السنة الميلادية. كل انقطاع يزيد على (4) ساعات
- عدم إشعار المستهلك قبل (48) ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له
- عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل
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