شكرا لقرائتكم خبر 9 ندوات لمنتدى الرياض الاقتصادي بينها أربع في T20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يكثف منتدى الرياض الاقتصادي من تحضيراته لعقد تسع ندوات افتراضية تتضمن خمس دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة، وأربع ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر (T20) في مجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس إلى منتصف سبتمبر 2020.

وستتناول أولى ندوات المنتدى التي ستعقد غدا دراسة وظائف المستقبل في المملكة ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي، ويعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبدالله الجغيمان، ومستشارة وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي، وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى.

أما فيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكر (T20) فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بأربع أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والأمن الغذائي. وستعقد الندوة الأولى المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة يوم 19 أغسطس 2020 وستدير الندوة مدير عام الاستراتيجية الصحية في المجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد الغيث، وستتحدث في الندوة أستاذة الإدارة الصحية وعضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومؤسس ورئيس قسم الابتكار والتكامل المؤسسي أحمد العمري، وعضو هيئة التدريس بجامعة هونج كونج حسين ريكا، وجونتى رولاند الخبير في النظام الصحي.

مناقشة خمس دراسات:

الندوة الأولى:

تعقد في 12 أغسطس 2020

تتناول دراسة وظائف المستقبل في المملكة

يقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي

يدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى

يعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبدالله الجغيمان، ومستشارة وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي

الندوة الثانية:

تعقد في 16 أغسطس 2020

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سيتم التطرق فيها للقطاع الربحي وأثره في التنمية

يقدم الدراسة رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات «مداد» الدكتور خالد السريحي

يدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز الربدي

يعقب عليها كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والمدير التنفيذي لجمعية رفيدة الدكتورة فاطمة الهملان، ورئيس جمعية وقار الدكتور عبدالعزيز الهدلق

الندوة الثالثة:

تعقد في 26 أغسطس 2020

ستركز على الإصلاحات المالية العامة في المملكة

سيقدم الدراسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس

يدير الجلسة كبير الاقتصاديين بوزارة المالية سابقا الدكتور صالح السلطان

يعقب عليها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض خلود الدخيل، وعضو مجلس إدارة شركة عبدالعزيز الراجحي للاستثمار المهندس عبدالعزيز الزيد

الندوة الرابعة:

تعقد في 30 أغسطس 2020

تسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة

يقدمها مدير عام مركز التراث الوطني المهندس بدر الحمدان

يدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتورة حنان الأحمدي

يعقب عليها عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن الفاضل، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة بسمة التويجري.

الندوة الخامسة: