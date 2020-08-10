9 ندوات لمنتدى الرياض الاقتصادي بينها أربع في T20

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وستتناول أولى ندوات المنتدى التي ستعقد غدا دراسة وظائف المستقبل في المملكة ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي، ويعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبدالله الجغيمان، ومستشارة وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي، وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى.
أما فيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكر (T20) فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بأربع أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والأمن الغذائي. وستعقد الندوة الأولى المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة يوم 19 أغسطس 2020 وستدير الندوة مدير عام الاستراتيجية الصحية في المجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد الغيث، وستتحدث في الندوة أستاذة الإدارة الصحية وعضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومؤسس ورئيس قسم الابتكار والتكامل المؤسسي أحمد العمري، وعضو هيئة التدريس بجامعة هونج كونج حسين ريكا، وجونتى رولاند الخبير في النظام الصحي.
مناقشة خمس دراسات:
الندوة الأولى:
تعقد في 12 أغسطس 2020
تتناول دراسة وظائف المستقبل في المملكة
يقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي
يدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى
يعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبدالله الجغيمان، ومستشارة وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي
الندوة الثانية:
تعقد في 16 أغسطس 2020
سيتم التطرق فيها للقطاع الربحي وأثره في التنمية
يقدم الدراسة رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات «مداد» الدكتور خالد السريحي
يدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز الربدي
يعقب عليها كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والمدير التنفيذي لجمعية رفيدة الدكتورة فاطمة الهملان، ورئيس جمعية وقار الدكتور عبدالعزيز الهدلق
الندوة الثالثة:
تعقد في 26 أغسطس 2020
ستركز على الإصلاحات المالية العامة في المملكة
سيقدم الدراسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس
يدير الجلسة كبير الاقتصاديين بوزارة المالية سابقا الدكتور صالح السلطان
يعقب عليها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض خلود الدخيل، وعضو مجلس إدارة شركة عبدالعزيز الراجحي للاستثمار المهندس عبدالعزيز الزيد
الندوة الرابعة:
- تعقد في 30 أغسطس 2020
- تسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة
- يقدمها مدير عام مركز التراث الوطني المهندس بدر الحمدان
- يدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتورة حنان الأحمدي
- يعقب عليها عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن الفاضل، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة بسمة التويجري.
الندوة الخامسة:
- تعقد في 2 سبتمبر 2020
- تتناول دراسة المشاكل البيئية وأثرها في التنمية
- يقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل
- يدير الندوة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الرويس
- يعقب عليها كل من رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، ومبارك السلامة المستشار الجيولوجي
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