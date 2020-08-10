شكرا لقرائتكم خبر احترازات كورونا تكبد «هرفي» خسائر 34 مليونا في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة هرفي للخدمات الغذائية خسائر بقيمة 34.23 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بمقدار41 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب نتائج الشركة أمس على موقع تداول، بلغ صافي الخسارة خلال النصف الأول 9 ملايين ريال، مقابل ربحية بمقدار 89 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم للنصف الأول 0.14 ريال، مقابل ربحية بـ1.37 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت هرفي تسجيل صافي الخسائر للربع الثاني من 2020 مقارنة بصافي الربح للربع الثاني من 2019 بشكل رئيس إلى انخفاض المبيعات بنسبة 45%، بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي، وتخفيض ساعات العمل بالفروع، وانخفاض الإيرادات الأخرى، حيث تضمن الربع الثاني من 2019 مبلغ 2.2 مليون ريال أرباحا رأسمالية نتيجة بيع بعض الأصول، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، علما بأن الشركة قامت خلال الربع الثانى من عام 2020 بتكوين مخصصات للمخزون بطيء الحركة بقيمة 5 ملايين ريال، وكذلك مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 5.9 ملايين ريال.

كما أرجعت تسجيل صافي الخسائر للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيس إلى انخفاض المبيعات بنسبة 25% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع، وأيضا انخفاض الإيرادات الأخرى، حيث تضمنت الفترة السابقة مبلغ 5.7 ملايين ريال المقابل المالي للعمالة المسترد من الحكومة، وكذلك مبلغ 2.2 مليون ريال أرباحا رأسمالية نتيجة بيع أصول، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، علما بأن الشركة قامت خلال الفترة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 5.9 ملايين ريال، ومخصص المخزون بطيء الحركة بمبلغ 8 ملايين ريال.