بكتل العالمية تطور منظومة نقل متقدمة لربط مدن نيوم الإدراكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرست شركة نيوم عقدا مع شركة الإنشاءات العالمية «بكتل» لتصميم وتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومن بينها تطوير بنية تحتية متكاملة ومنظومة تنقل متقدمة تتسم بكفاءة اتصالية عالية تشمل جميع المرافق الخدمية المصاحبة للربط بكل سلاسة بين مدن نيوم الإدراكية التي سيتم إنشاؤها.

ومنحت نيوم العقد لشركة «بكتل» كمدير تنفيذي لإدارة المشروع وبموجبه ستعمل الشركة المتخصصة على توفير خدماتها وخبراتها الواسعة في تخطيط وتنفيذ أحدث مشاريع شبكات النقل المتقدمة على مستوى العالم وأكثرها تطورا إلى جانب الكثير من المشروعات الأخرى. وسيتم تنفيذ مشروع منظومة النقل على نحو يغطي مواقع متعددة بشكل متزامن.

ويتماشى كل هذا مع طموحات نيوم لتجهيز المنطقة بأحدث التقنيات والتجهيزات المدنية والحضرية لتقديم نموذج حياة استثنائي للسكان والزوار والمستثمرين وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة الغنية التي تحظى بها منطقة نيوم.

وستكون المدن الإدراكية في نيوم نموذجا للجيل القادم من المدن الذكية، وهي مجتمعات معززة تقنيا ومستدامة رقميا تتميز بأنها تستفيد من البيانات بنسبة عالية من أجل توفير معيشة استثنائية والارتقاء بجودة حياة السكان ومواصلة تحسينها إلى جانب دعم قطاعات الأعمال.

وسبق لبكتل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة دوليا ومحليا، ومن بينها تطوير مترو الرياض الذي يعد أحد أكبر العقود في تاريخ الشركة. وسبق لها بناء البنية التحتية لمدينة الجبيل الصناعية، وكانت من أوائل شركات الإنشاءات العاملة في المملكة منذ أربعينات القرن الماضي. وعلى المستوى العالمي، شاركت بكتل في إنشاء نفق القناة الذي يربط فرنسا وبريطانيا وهو أحد أضخم المشروعات الهندسية في القرن الماضي وشهدت أعمال الإنشاءات في المشروع تقدما ملحوظا منذ تأسيس شركة نيوم في يناير عام 2019. وأرست نيوم في يوليو عقدا لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال بناء وتشغيل شبكة الجيل الخامس مع مجموعة stc الوطنية، كما دخلت نيوم في شراكة مع شركة إير برودكتس وأكوا باور بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء أكبر مشروع في العالم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا بطريقة نظيفة وصديقة للبيئة، والذي سيكون جاهزا للتشغيل في عام 2025.

صياغة واقع جديد

« نيوم سوف تكون أكثر المشروعات في العالم تطورا من الناحية الفنية والتقنية، حيث نبني اقتصادا ومجتمعا موجهين نحو المستقبل ضمن سعينا إلى صياغة واقع جديد للبشرية يشمل مدنا إدراكية متطورة تمتاز ببنية تحتية ذكية ومستدامة تستمد طاقتها من مصادر متجددة لتوفير معيشة استثنائية. وتنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب القدرة والكفاءة العالية، ويسعدنا انضمام واحدة من أفضل شركات الإنشاءات عالميا لتحقيق طموحاتنا».

نظمي النصر - الرئيس التنفيذي لنيوم

رؤيةفريدة ومذهلة

«نيوم أحد أكثر المشاريع طموحا وتقدما وتميزا ونفخر بأن نكون جزءا في تحقيق طموحها. فهي تحتضن رؤية فريدة ومذهلة قائمة على الاستدامة والابتكار والتطلع نحو المستقبل، وستمهد الطريق لكيفية تطوير الأجيال القادمة للمدن الجديدة. لقد عاصرت شركتنا جميع التطورات الإنشائية والاقتصادية التي مرت بها المملكة لعقود طويلة ونفخر اليوم في أن نواصل هذه الرحلة ونكون شركاء في بناء مستقبلها».

بريندان بكتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «بكتل»

شركة بكتل

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مقرها الرئيس:

الحي المالي سان فرانسيسكو كاليفورنيا

تأسست عام 1898

يعمل بها 53,000 موظف

تعمل في 50 بلدا حول العالم

خبرتها تمتد لأكثر من 120 عاما

شاركت في إنشاء نفق القناة الذي يربط فرنسا وبريطانيا

صنفت خامس أكبر شركة مملوكة للقطاع الخاص في أمريكا

أبرز أعمالها في السعودية:

تطوير مترو الرياض

بناء البنية التحتية لمدينة الجبيل الصناعية