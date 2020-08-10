التأمينات تدعو المنشآت الأقل تضررا لخفض نسبة المدعومين لـ50% تجنبا لإلغاء الدعم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت الأقل تضررا من جائحة كورونا بخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% قبل منتصف أغسطس الحالي تجنبا لإلغاء الدعم.

وقالت المؤسسة في بيان أمس، إن تعويض شهر سبتمبر للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، سيكون بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضررا .

وأضافت أما بالنسبة للمنشآت العاملة في الأنشطة الأخرى فستكون نسبة الدعم فيها 50% من العاملين السعوديين كحد أقصى.

وشددت المؤسسة على أنه يلزم على المنشآت الأقل تضررا خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين قبل نهاية يوم الخامس عشر من أغسطس الحالي للمنشآت المتجاوزة للنسبة، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أونلاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها، كما بينت أنه في حال عدم تعديل طلب الدعم وإزالة المشتركين للمنشآت المتجاوزة للنسبة وفق الموعد المحدد سوف يلغى الدعم عن المنشأة.

تعويض «ساند» لسبتمبر

1 المنشآت العاملة في الأنشطة الأقل تضررا

دعم 70 % من العاملين السعوديين

بالمنشآت العاملة في الأنشطة التالية:

أنشطة الإقامة

وكالات السفر

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مشغلو الجولات السياحية

خدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها

النقل الجوي

الأنشطة الرياضية

أنشطة التسلية والترفيه

الأنشطة الإبداعية والفنون

أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى

2 المنشآت العاملة في الأنشطة الأقل تضررا

دعم 50 % من العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في الأنشطة الأخرى