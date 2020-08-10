78 % من مستفيدي حساب المواطن حصلوا على الدعم في أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ليرتفع بذلك إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ

انطلاقته إلى 78.6 مليار ريال.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن البرنامج أمس، بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين ( أغسطس 2020 )10.7 ملايين مستفيد وتابع.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج كتعويضات عن

دفعات سابقة 537 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة

الواحدة 977 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت %92 ، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32 %، وشكل الذكور المستقلون 68 %. موضحا أن 86 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل %14 على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

تفاصيل الدفعات

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مستفيدو أغسطس

10.7 ملايين يتوزعون إلى:

أرباب الأسر

الرجال 92%

السيدات 8%

المستقلون

الذكـور 68%

الإناث 32%