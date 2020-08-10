شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا وعيار 21 يسجل 910 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب مساء اليوم في مصر ارتفاع بقيمة جنيهين ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 910 جنيهات للجرام في سوق الصاغة، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 2035 عقب هبوط محدود صباح اليوم.





سعر الذهب اليوم:عيار 18 سجل 780 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 910 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 1040 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7280 جنيها.

أوقية الذهب 2035 دولار .

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إنه بناءاً علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنه 2020 ،فقد تراجع الطلب ، علي المشغولات الذهبيه ، في مصر بنسبه 70% مقارنه بنفس الفتره من 2019 حيث وصل حجم المبيعات الي 1.7 طن مقارنة ب 5.5 طن .

واضاف، أن ط حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول تراجع بنسب متفاوته حيث بلغ التراجع في الإمارات العربيه المتحده نسبة 86% و السعوديه بنسبه 80٪؜ و الكويت بنسبه 35٪؜ .

وبحسب واصف، اثبتت التقارير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبه 31٪؜ للنصف الأول من عام 2020 و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه 10% مقارنه بسنه 2019 .

وهناك ارتباط وثيق بين سعر الذهب وكذلك الدولار، فكلما هبط سعر الدولار، وثبت سعر أوقية الذهب عالميا فإن المعدن النفيس يشهد هبوطا فى مصر استجابة لهبوط الدولار، لكن هذا الأسبوع سجل الذهب ارتفاعات كبيرة فى سوق الصاغة رغم انخفاض الدولار، فما أسباب ذلك؟

وتابع، إن هناك عدة مؤشرات أكدت أن الذهب كان سيحل هذه الارتفاعات التاريخية، منها أن الذهب عالميا أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف نتيجة انخفاض الدولار الشهر الماضى، لافتاً إلى أن نشر بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادى ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا.