شكرا لقرائتكم خبر عن صعود طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط تداولات بقيمة 6 مليارات ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحاً 5.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7535.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.11% خاسراً 9.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8177.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 297.5 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.69%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والطاقة بنسبة 0.18%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

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وقفز 97 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.91%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 6.79%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 5.57%، فيما تراجع 78 سهماً على رأسها سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 5.09%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.09%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 559.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت القصيم، عن تحقيق إيرادات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغت 167.4 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 154.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 8.351%، وبلغ صافي الربح 85.5 مليون ريال مقارنة مع 70.5 مليون ريال بنسبة نمو 21.3%.