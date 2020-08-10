شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى: أرامكو السعودية تمضى قدما فى خطط لرفع طاقة إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية، إن شركة النفط العملاقة تمضى قدما فى خطط لرفع طاقتها لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا، رغم تخفيضات فى الإنفاق فى العامين الحالى والمقبل.
وقال الرئيس التنفيذى أمين الناصر أيضا فى مكالمة مع محللين، ومستثمرين بعد الإعلان عن النتائج الفصلية للشركة، إن خطة أرامكو للإنفاق الرأسمالى لعام 2021 ستكون أقل كثيرا من النطاق الاسترشادى السابق.
وكان النطاق الاسترشادى السابق للإنفاق الرأسمالى بين 40 مليار و45 مليار دولار.
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