شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة بالصين فى يونيو بنسبة 4.41% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 4.41 % على أساس شهري في يونيو، وفقا لتقرير صادر عن الجمعية الصينية لتجار السيارات، وذكر التقرير أن إجمالي 1.22 مليون سيارة مستعملة تم إعادة بيعها في يونيو، حيث بلغت قيمة المعاملات المجمعة 73.75 مليار يوان (حوالي 10.63 مليار دولار أمريكى)، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"

وعلى الرغم من انخفاض مبيعات السيارات المستعملة في يونيو مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لكن الطلب على كل من سيارات الركاب والمركبات التجارية انتعش تدريجيا بفضل تسارع استئناف الأعمال والإنتاج في الصين، حسبما ذكر التقرير.

كما أشارت الجمعية إلى أنه تم بيع 5.52 مليون سيارة مستعملة خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض 19.61 في المائة على أساس سنوي بسبب تأثير وباء كوفيد-19.

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وكانت صادرات الصين زادت بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر في يوليو، في حين انخفضت الواردات، مما يرسم صورة متباينة للاقتصاد بينما يتعافى من تباطؤ أوقدت الجائحة شرارته.

ارتفعت الصادرات 7.2 بالمئة عنها قبل عام في يوليو، وهو أسرع إيقاع منذ ديسمبر، حسبما أظهرته بيانات الجمارك اليوم الجمعة، مخالفة توقعات المحللين التي كانت لانخفاض نسبته 0.2 بالمئة ومتسارعة من زيادة 0.5 بالمئة في يونيو.

في المقابل، تحولت الواردات إلى الانكماش، بينما كانت توقعات السوق أن تزيد واحدا بالمئة. وكانت الواردات خالفت الاتجاه العام في الشهر السابق.