شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات النفط الخام للولايات المتحدة 9.5% يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعـت واردات الولايـات المتحـدة مـن الـنفط الخـام خـلال شـهر يونيـو 2020 بنحـو 9.5%لتصل إلى حوالي 6.5 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بنحـو 7.6 %لتبلغ حوالى 2 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لتقارير صادرة عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.

كما إنخفضت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال شـهر يونيـو 2020 بنحـو 12.4 % لتصل إلى حـوالي 2.8 مليـون برميل يوميا، بينمـا ارتفعـت صـادراتها مـن المنتجـات النفطيـة بنحـو 11.9%لتبلغ حوالى 4.6مليون برميل يوميا .

وكانت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة قد أظهرت أن واشنطن أرسلت شحنة من الخام إلى السعودية في يونيو فيما يبدو أنه أول توريد كهذا للنفط منذ انتهاء الحظر الأمريكي على صادرات الخام في 2015 وفقا لرويترز .

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وأوضحت البيانات أن الولايات المتحدة شحنت نحو 550 ألف برميل، أو 18300 برميل يوميا، من الخام إلى السعودية في يونيو. ولا توجد حالات مسجلة لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشحن الخام الأمريكي إلى السعودية.

وحجم شحنة يونيو أصغر مما يمكن نقله حتى باستخدام أصغر طراز من ناقلات الخام المعروف بسفن أفراماكس. وقال تجار إن من المحتمل أن تكون الشحنة جزءا من شحنة أخرى متجهة إلى بلد آخر ولا توجد سجلات عن شحنة خام إلى السعودية من الولايات المتحدة في بيانات تتبع السفن لرفينيتيف أيكون.

والسعودية واحدة من أكبر موردي الخام للولايات المتحدة وأرسلت نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الخام في مايو، كانت أكبر كمية في ثلاث سنوات، نتيجة لحرب أسعار قصيرة الأمد اندلعت بين السعودية وروسيا فيما كانت جائحة فيروس كورونا تتفاقم في أنحاء العالم.

وارتفعت صادرات الخام الأمريكي منذ رفعت واشنطن حظرا في عام 2015، وبلغت في المتوسط 2.75 مليون برميل يوميا في يونيو.