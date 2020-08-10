شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 44.74 دولار لعقود برنت و41.69 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين،44.74 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 34 سنتا أو ما يوازي 0.8% إلى دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.69 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 47 سنتا أو ما يوازي 1.1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا جاء مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب وفقا لرويترز.

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وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية، قد أكد أمس، إنه يلحظ تعافيا فى الطلب على النفط بآسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا وأبلغ الصحفيين، خلال مؤتمر بالهاتف، عقب إعلان نتائج الشركة "انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، نرى تحسنا فى آسيا وفى أسواق أخرى.. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب."

وجاءت تأكيدات وزراء الطاقة بدول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق، مجدداً، التزامهم التام باتفاق (أوبك بلس)؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة فى اتفاق (أوبك بلس)، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التى زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، فى شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.