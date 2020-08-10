شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتيح فتح حسابات توفير مجانا لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إنه بمناسبة يوم الشمول المالى العالمى، تقرر فتح حسابات توفير مجانا للعملاء بالبنك، ودون حد أدنى لرصيد فتح الحساب لمدة أسبوعين، وبدأ تطبيقها من أمس الأحد.

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وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سيتم تنشيط حساب توفير المستقبل بدون مصاريف مع التأمين على الرصيد، مؤكدا أنه سيتم إتاحة إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانا، فى إطار دعم مفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى أتاح إمكانية الحصول على ماكينات pos دون الحاجة لزيارة أى من فروع البنك، وذلك فى إطار تفعيل البنك الأهلى المصري لمبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكترونى التى تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020 تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020 وستصل حصة البنك الأهلي من المبادرة 70 ألف ماكينة سيتم توزيعها جغرافيا وتفعيلها في كافة المحافظات طبقا ودراسة احتياجات العملاء فى الأماكن الأكثر كثافة فى المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التى تخدم المواطن فى ضوء الأهداف القومية للمبادرة ومتطلبات السوق، حيث توفر ماكينات نقاط البيع الالكترونية إمكانية الدفع باستخدام كافة أنواع البطاقات أو المحافظ الالكترونية.