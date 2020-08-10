شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على زيادة بعد أوامر من ترامب بشأن مساعدات مرتبطة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف، اليوم الاثنين، مع اتجاه أنظار المستثمرين إلى أوامر تنفيذية من الرئيس دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم الاقتصاد لحين إقرار حزمة تحفيز أكثر تماسكا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 54.73 نقطة، بما يعادل 0.20 بالمئة، إلى 27488.21 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.76 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 3356.04 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 22.74 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 11033.73 نقطة.