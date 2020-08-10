شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة توافق على التحقيق ضد الواردات المغرقة من "الفيروسيليكون" المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع على توصية اللجنة الاستشارية، بتاريخ 28 يوليو بإعلان بدء اجراءات التحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المعرفة من صنف خلائط من حديد "الفيروسيليكون" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند وروسيا.

وجاء في الإعلان رقم 6 لسنة 2020 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 5 أغسطس 2020، تلقت سلطة التحقيق شكوى مؤيدة مستند من الشركة المصرية للسبائك الحديدية "ايفاكو" كممثل للصناعة المحلية، تدعي فيها أن الواردات من صنف الفيروسيليكون ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند وروسيا، ترد بأسعار مغرقة وتسبب ضررا للصناعة المحلية.

Advertisements

وتم قبول الشكوى من قبل سلطة التحقيق بعد فحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بها، وبتاريخ 22 يوليو 2020 تم إخطار سفارات الصين وروسيا والهند بالقاهرة، بقبول الشكوي وبدء التحقيق، وتم عرض التقرير علي اللجنة الاستشارية، والتي رفعت التوصيات لوزيرة الصناعة والتجارة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.