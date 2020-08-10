شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "كوداك" يهبط بأكثر من 30% بعد تعليق قرض التمويل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "كوداك" (KODK) بشكل حاد واسع النطاق خلال تعاملات اليوم الإثنين في اعقاب الإعلان عن تعليق القرض الحكومي الأمريكي للشركة في إطار تحقيقات في ذات الصدد.



وذكرت وكالة تنظيمية أمريكية انها تعكف في الوقت الحالي على مراجعة قرض التمويل الذي أعلنته الحكومة الفيدرالية لشركة "كوداك".



كانت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قد أعلنت منح قرض بقيمة 765 مليون دولار لشركة "كوداك" - الرائدة في صناعة كاميرات التصوير - من أجل التحول لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية.

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لكن ادعاءات تناثرت من هنا وهناك في الأسواق وزادت القلق بشأن أسباب منح هذا التمويل الفيدرالي الضخم لشركة تصوير من أجل المساهمة في أزمة "كورونا" بالتحول لصناعة الأدوية.



من جانبها، تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بنود وشروط الصفقة بين الحكومة والشركة، بناء على ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "كوداك" بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 30.4% إلى 10.3 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 11.2 دولار وأقل سعر عند 8.5 دولار.