شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس ترتفع ماحية خسائرها في التعاملات الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في شهر خلال التعاملات الآسيوية ببورصة "شنغهاي"، وذلك رغم استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



ويتواصل الترقب في الأسواق لأحدث المستجدات على صعيد المشاوارات في الكونجرس الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمر تنفيذي بتمديد دفع إعانات البطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب أزمة "كورونا" لكن بمتوسط 400 دولار أسبوعياً بعد أن كانت 600 دولار كل أسبوع.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 2.86 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.88 دولار وأقل سعر عند 2.78 دولار.