شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب توقيع أمر تنفيذي يتعلق بمواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع استيعاب المستثمرين للأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس "دونالد ترامب" لمواجهة تبعات أزمة فيروس "كورونا".



وبالتزامن مع هذا الأمر، فرضت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" عقوبات على بعض المسؤولين في هونج كونج على خلفية سن بكين تشريعاً يرتبط بالأمن القومي، وهو قانون أثار غضب أوروبا والولايات المتحدة.

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وردا على ذلك، أعلنت السلطات الصينية فرض عقوبات وقيود على 11 مسوؤلاً أمريكياً من بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع أمر تنفيذي بتمديد دفع إعانات البطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب أزمة "كورونا" لكن بمتوسط 400 دولار أسبوعياً بعد أن كانت 600 دولار كل أسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 204 نقاط) 27736 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 11019 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3361 نقطة.