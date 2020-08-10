شكرا لقرائتكم خبر عن فورد وسط توقعات إيجابية بالرغم من تراجعه الأخير – تحليل – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم فورد (F) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.01% بما يعادل -0.07 نقطة ليستقر على سعر 6.86 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.57، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه