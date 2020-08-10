شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يجني أرباحه – تحليل – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ولكن بالرغم من انخفاض السهم الأخير إلا أنه أكد على اخراق مستوى المقاومة المهم 127.48، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 127.48، ليستهدف مستوى المقاومة 139.93.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه