شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر على سعر 134.92 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 129.52، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 139.77 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد