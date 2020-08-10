شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يحاول التخلص من الضغط السلبي – تحليل – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.42% بما يعادل 1.23 نقطة ليستقر على سعر 52.12 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 49.38، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 55.61.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد