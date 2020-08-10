شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 25.34، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.51% بما يعادل 0.64 نقطة ليستقر السهم على سعر 26.11 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 25.34، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد