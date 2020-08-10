شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع بعد تصريح سعودي وتعهد عراقي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تصريح سعودي عزز آمال الطلب العالمي ، وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات الإنتاج ضمن الامتثال لاتفاق تحالف أوبك بلس.

ارتفع خام برنت بأكثر من 0.7% إلى مستوي 44.94$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.61$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.41$.

عند تسوية الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفضت أسعار النفط بفعل تنامي المخاوف بشأن انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

لكن على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.5% ، بفضل الانخفاض الحاد فى مخزونات الخام الأمريكية ،وتباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية "أمين الناصر" يوم الأحد إنه هناك انتعاش ملحوظ فى الطلب الأسيوي مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا بعد إغلاقها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

قال العراق يوم الجمعة إنه سيخفض إنتاجه النفطي بحوالي 400 ألف برميل يوميا إضافية فى آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر للتعويض عن إنتاجها فوق المستهدف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ، الأمر الذي سيساعد على الالتزام بنصيب البلاد من تخفيضات تحالف أوبك بلس .