شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 27 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 27 شهرا ، يدعم تلك العمليات آمال توصل المسؤولين فى الولايات المتحدة لاتفاق حول حزم تحفيز مالي جديدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 93.70 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.39 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.30 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% ،فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومية بالنسبة المئوية منذ يوم 11 حزيران/يونيو الماضي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.52 نقطة.

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دعم تلك العمليات أيضا بيانات أفضل من التوقعات عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، عزز آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

وفقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.1% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى سابع خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل عمليات بيع العملة الأمريكية وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

يأتي الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي فى ظل آمال حل الخلافات بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري ،والتي تقوض التوصل لاتفاق حول حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات المتحدة ، لمواجهة تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشين" يوم الأحد إنهما منفتحان على استئناف المحادثات حول خطة الإغاثة من فيروس كورونا ،وذلك بعدما أتخذ الرئيس "دونالد ترامب" إجراءات تنفيذية بشأن إعانات البطالة.