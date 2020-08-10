شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبتعد عن أعلى مستوى فى 7 سنوات بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى سبع سنوات ، بفعل استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط انتعاش الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.25% إلى مستوي 27.80$ ، من مستوي الافتتاح عند 28.44$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 28.67$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 2.2% ، بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 29.84$ للأونصة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 16.3% ، فى تاسع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تسارع مستويات طلب التجزئة بعد مكاسب ضخم لمعدن الذهب.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.52 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش فى مستويات العملة الأمريكية بفضل آمال حل الخلافات بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري ،والتي تقوض التوصل لاتفاق حول حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات المتحدة ، لمواجهة تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.