شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بفضل بيانات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل بيانات إيجابية فى الصين ،عززت آمال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،بجانب تصريحات المسؤولين فى الولايات المتحدة ، جددت آمال التوصل لاتفاق حول تحفيز مالي جديد فى البلاد.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الأمريكية.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،صعد مؤشر داو جونز أوروبا بنسبة 2% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل نتائج أعمال إيجابية لكبرى الشركات والبنوك فى أوروبا ،بالإضافة إلى تحسن البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع.

فى الصين أظهرت بيانات تباطؤ فى انكماش أسعار المصانع الصينية فى تموز/يوليو ، وارتفاع فاقت التوقعات لأسعار المستهلكين خلال نفس الشهر ، الأمر الذي عزز آمال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشين" يوم الأحد إنهما منفتحان على استئناف المحادثات حول خطة الإغاثة من فيروس كورونا ، وذلك بعدما أتخذ الرئيس "دونالد ترامب" إجراءات تنفيذية بشأن إعانات البطالة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.1% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.35%.