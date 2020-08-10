شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بفعل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.8% إلى 2,018.70$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 2,034.33$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 2,036.87$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 1.4% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,074.87$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3% ، فى تاسع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2006، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.52 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش بفضل آمال حل الخلافات بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري ، والتي تقوض التوصل لاتفاق حول حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات المتحدة ، لمواجهة تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشين" يوم الأحد إنهما منفتحان على استئناف المحادثات حول خطة الإغاثة من فيروس كورونا ، وذلك بعدما أتخذ الرئيس "دونالد ترامب" إجراءات تنفيذية بشأن إعانات البطالة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 5.84 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,262.12 طن متري ، متخليا عن إجمالي 1,267.96 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2013.