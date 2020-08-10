أرامكو السعودية تهوي بأكثر من 70% وسابك تتكبد خسائر بـ2.2 مليار ريال في ثلاثة أشهر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

أعلنت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وطنية في العالم، الأحد، انخفاض أرباحها خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 73% إلى 24.6 مليار ريال (6.6 مليارات دولار) مقابل أرباح 92.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت الأرباح إلى 87.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2020 مقارنة بما قدر بـ 175.9 مليارا تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقال بيان أرامكو إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى “انخفاض الأسعار، وخسائر إعادة تقييم المخزون، بالإضافة إلى تدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل عام 2020”.

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من جانبها أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) – وهي رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم – أنها تكبدت صافي خسارة 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار) في الربع الثاني، وهي الخسارة الفصلية الثالثة على التوالي لها بفعل مخصصات انخفاض القيمة وتراجع المبيعات.

وبلغت خسائر الشركة للنصف الأول من العام الحالي ما قدره 3.27 مليارات ريال مقارنة بأرباح بلغت 5.35 مليارات ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت سابك الخسارة إلى تسجيل مخصصات انخفاض قيمة بواقع 1.18 مليار ريال في أصول رأسمالية وتراجع متوسط أسعار وكميات المبيعات.

وتأتي الخسارة مقارنة مع صافي ربح بقيمة 2.03 مليار ريال قبل عام، وتمثل تفاقما من خسارة قدرها 1.05 مليار ريال في الربع الأول، وكان محللون يتوقعون أن تتكبد سابك خسارة بقيمة 40.85 مليون ريال.