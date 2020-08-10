شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ويتحرك قرب دعم القناة الرئيسية الصاعدة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 0.7125 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7290.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد