شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات هادئة منذ الصباح ويستقر فوق المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 44.40، بينما ننتظر تداولات إيجابية لاستهداف مستوى 47.60 كمحطة إيجابية رئيسية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.50 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد