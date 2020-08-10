شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 41.05، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق 43.05 لتأكيد الاندفاع نحو 45.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد