شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة محاولات لاختراق مستوى 28.30، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق والثبات فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم بشرط التماسك دون 28.30، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 26.20.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط