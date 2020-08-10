شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بتقديم تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن دعم القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل.

لذلك، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتفاع بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 2087.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الصاعد يشترط الثبات فوق مستوى 2024.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2000.00 والمقاومة 2070.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد