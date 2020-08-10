شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2965، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3185.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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