شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.1737، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاستهداف مستوى 1.1632 كمستوى تصحيحي تالي، بينما ننتظر اختراق 1.1820 لتعزيز فرص الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي الأول الذي يتواجد عند 1.1908.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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