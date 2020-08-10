الاقتصاد

احتياطيات روسيا الأجنبية ترتفع بـ 23 مليار دولار وتقترب من مستوى تاريخى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبى خلال شهر يوليو الماضي بنحو 23 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتخطى في شهر أغسطس الجاري مستوى قياسيا سابقا بلغته فى 2008. 

وذكر بيان للبنك المركزي الروسي، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن احتياطيات البلاد الأجنبية بلغت في الأول من أغسطس الجاري 591.753 مليار دولار، مقابل 568.872 مليار دولار في الأول من يوليو الماضي، أي زادت خلال الشهر الماضي بنحو 22.88 مليار دولار. 
وتشير البيانات إلى أن الاحتياطيات الروسية الأجنبية صعدت خلال أسبوع واحد (24 - 31 يوليو 2020) بواقع 9.1 مليار دولار.

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ولفت البنك المركزى الروسى إلى أن ارتفاع الاحتياطيات كان مدفوعا بإعادة التقييم الإيجابية للاحتياطيات وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. 
يُذكر أن احتياطيات روسيا الدولية بلغت مستوى الذروة في أغسطس 2008، حينها سجلت 598.1 مليار دولار، ولكنها بعد ذلك تراجعت وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009.

ويتوقع محللون وخبراء أن تصل احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب بحلول نهاية أغسطس الجاري إلى 600 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في التاريخ.

 

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