شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الكيلو بـ3 جنيهات للبطاطس والخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 10-8-2020 استقرارا وفقا للأسعار المعلن بسوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الطماطم مستقرة حيث سجلت 1.75 - 3.75 جنيها، و أسعار البطاطس سجلت 3-3.5 جنيها للكيلو وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 3-5حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 3-5.5جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 15-27جنيها.

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وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الكوسة سجلت 3 - 5 جنيهات، مشيرا الي أن أسعار الفاصوليا سجلت 12-15، كما استقرت اسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 75-1.5 جنيها للكيلو.

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة،قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 5 من شهر أغسطس الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن مايزيد لـ3 مليون 781 ألفا، و207 طن لجميع الأصناف المصدرة وجارى الشحن للعديد من الأصناف في الموسم الصيفى .

وأضاف رئيس الحجر الزراعى ، في تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن تدفق ملحوظ لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراوله والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30%، وجميع الشحنات التي تصدرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتج، مشير إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.