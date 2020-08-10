شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحاً 0.31 نقطة ليصل إلى مستوى 7530.62 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.32% رابحاً 26.47 نقطة ليصل إلى مستوى 8212.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 113 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.62%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والمواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الخدمات والتجارية والمهنية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.26%.

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وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 6.99%، ثم سهم "ي سي آي" بنسبة 4.96%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.95%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 4.26%، ثم سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 4.22%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 2.55%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 192.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت القصيم، عن تحقيق إيرادات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغت 167.4 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 154.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 8.351%، وبلغ صافي الربح 85.5 مليون ريال مقارنة مع 70.5 مليون ريال بنسبة نمو 21.3%.