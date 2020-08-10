شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة كابيتال تحدد السعر المستهدف لسهم الخدمات الأرضية وتتوقع تحسن ظروفها التشغيلية بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة الجزيرة كابيتال أن تشهد الظروف التشغيلية للشركة السعودية للخدمات الأرضية تحسناً طفيفاً بالربع الثالث من العام 2020، وذلك نتيجة للاستئناف التدريجي لحركة الطيران الداخلي.

وقامت شركة الأبحاث في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه بالتأكيد على توصيتها على السهم عند "محايد" وبسعر مستهدف يبلغ 27.9 ريال.

وأشارت الجزيرة كابيتال إلى أنهم يتوقعون بطء وتيرة التعافي، حيث لم يتم الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا بشكل كامل.

وتتوقع شركة الأبحاث استمرار انخفاض إيرادات السعودية للخدامت الأضية في النصف الثاني 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 197.9 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 123.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبدها للخسائر خلال الربع الثاني إلى إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي جائحة كوفيد-19 باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية شهر يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة - والذي كان له تأثير مباشر على توقف غالبية عمليات الشركة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 83% (بمبلغ 532.9 مليون ريال).

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