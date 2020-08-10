شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح التجاري الكويتي تتراجع 96% بالربع الثاني لانخفاض صافي الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية للبنك التجاري الكويتي، المعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحه بنسبة 96.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنه حقق صافي أرباح - خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 343 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

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ويعود سبب تراجع الأرباح إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات، وصافي الربح من التعامل بالعملات الأجنبية والإيرادات التشغيلية الأخرى التي تم تعويضها جزئياً عن طريق انخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى.

وتراجع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 20.4 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام 2020، مُقابل صافي إيرادات تشغيلية بلغ 34.3 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2020.

كذلك تراجعت أرباح البنك بنسبة 87.8% إلى 1.2 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 9.8 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.