شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المعمر للمعلومات ترتفع 87.6% خلال الربع الثاني لنمو الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي اس"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 87.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي أرباح بلغ 24.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 26.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 19.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى النمو في الإيرادات بشكل رئيسي، وذلك نتيجة الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت إلى الزيادة في الإيرادات.

وأشار البيان إلى تسجيل مبيعات تراخيص البرامج إيرادات بلغت 90.21 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 68.71 مليون ريال سعودي من العام المماثل للعام السابق اي بزيادة نمو تقدر 31%. بالإضافة إلى زيادة مبيعات الأجهزة إلى 119.94 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 47.22 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق أي بنسبة نمو تقدر ب 154%.

وفي المُقابل، سجلت المبيعات من تقديم الخدمات، الصيانة وخدمات القوي العاملة قيمة إجماليه قدرها 109.35 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 122.18 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض طفيف قدره 11%.

وارتفعت المبيعات إلى 319.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 238.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال استة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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