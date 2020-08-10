شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت القصيم ترتفع 21% خلال الربع الثاني لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت القصيم، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 21.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي أرباح بلغ 85.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 70.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 82.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 68.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وارتفعت المبيعات إلى 167.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 154.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 196.6 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 126.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 56 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
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