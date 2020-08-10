شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت الجنوبية ترتفع 48% خلال الربع الثاني لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاع أرباحها بنسبة 48.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 135 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 91 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 137 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 98 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع ايرادات المبيعات بنسبة 22.8% نتيجة ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 23%. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 282%..

وارتفعت المبيعات إلى 339 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 276 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 318 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 211 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 315 مليون ريال، على أن يتم توزيعها على 140 مليون سهم، بواقع 2.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 22.5% من قيمة السهم الإسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 183 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 120 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 33.6% وزيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 27.5% وزيادة مبيعات التصدير بنسبة 48.6%، فضلاً عن انخفاض الأعباء التمويلية للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 31.1%.

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