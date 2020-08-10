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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن ذروة 27 شهرا قبيل بيانات ثقة المستثمرين فى أوروبا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 27 شهرا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات ثقة المستثمرين فى أوروبا خلال آب/أغسطس الجاري.
انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1759$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1788 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1800$.
أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجلت العملة الأوروبية الموحدة فى اليوم السابق أعلى مستوى فى 27 شهرا عند 1.1915$.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حقق اليورو ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017.
تعاذ تلك المكاسب الواسعة إلى العديد من الأسباب ، منها إطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي لدعم الدول الأوروبية الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ، وبيانات اقتصادية تؤشر بأن اقتصاد منطقة اليورو يتعاف سريعا من الجائحة الفيروسية ، بالإضافة إلى الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أكثر من عامين عند 92.52 نقطة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
يأتي هذا الانتعاش بفضل آمال حل الخلافات بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري ،والتي تقوض التوصل لاتفاق حول حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات المتحدة ، لمواجهة تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
يترقب المستثمرين بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش صدور مؤشر سينتكس لقياس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأوروبي خلال آب/أغسطس ، التوقعات تشير إلى مستوي 16.0 نقطة بعدما سجل المؤشر مستوي 18.2 نقطة فى تموز/يوليو.
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