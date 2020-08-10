شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:51 صباحًا, 10 أغسطس 2020 م المناطق - واس ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم وسط تفاؤل بتحسن أداء الأسواق الآسيوية.

وسجل “برنت” زيادة عند الساعة 0824 بتوقيت جرنيتش بمقدار 0.58 في المئة، ما يعادل 26 سنتًا، ليصل إلى 44.90 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بمقدار 32 سنتًا، ليصل إلى 41.85 دولارًا أمريكيًا.

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