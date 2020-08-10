المملكة تخفض صادرات النفط إلى أمريكا لفرض خفض المخزون الأمريكي

المناطق - الرياض

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم، في مقالاً بعنوان (المملكة العربية السعودية تغلق صنابير النفط الأمريكية مرة أخرى)، ان المملكة وللمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، تخفض حجم النفط الخام الذي ترسله إلى أمريكا في محاولة لفرض خفض المخزون في أكثر أسواق النفط وضوحًا في العالم، وبالتالي تسريع إعادة التوازن بين العرض والطلب.

وتابعت الوكالة أنه من الممكن أن يكون للتحولات في تدفق النفط الخام من وإلى الموانئ الأمريكية تأثير كبير على مستوى المخزونات الأمريكية.

وتعمل المخزونات الفائضة كعائق على ثبات أسعار النفط وبيانات المخزونات الأكثر وضوحًا موجودة في الولايات المتحدة لأن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة تقدم تقارير أسبوعية عن المستويات.

وأضافت الوكالة إن ضعف تنفيذ التخفيضات وزيادة إنتاج النفط الأمريكي أدى إلى استمرار نمو المخزونات، على الرغم من قيام أوبك بأول خفض للإنتاج منذ ثماني سنوات.