شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى للبورصة المصرية والمؤشر الرئيسى يتجاوز مستوى 11 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلفت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 12931 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة.

وفي سياق متصل، سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة لهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذا باعت مجموعة مرتبطة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 6606 سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر 3 آلاف سهم، كما باع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 72 ألف سهم.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، المنصورة للدواجن، رواد السياحة.