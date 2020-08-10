شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% رابحاً 4.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2098.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.7 مليون سهم محققة ما قيمته 91.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1792 صفقة لعدد 26 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.36%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.61%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.1 مليون ورقة بقيمة 26.8 مليون درهم.

وأعلنت شركة اللاينس للتأمين، عن النتائج المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 24.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل صافي ربح بلغ 24.8 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 24.79 درهم مقارنة 24.82 درهم.

وكشفت الشركة الوطنية للتأمينات العامة، عن النتائج المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل صافي ربح بلغ 23.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.01 درهم مقارنة 0.16 درهم.

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كما أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن تسجيل المصرف أرباحا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 5.709 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 199 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 2769%، الأمر الذي انعكس على ربحية السهم، حيث وصل إلى 6.521 فلسا مقارنة مع 0.211 فلسا في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 2991%، كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعا في إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 64.81%، ليصل إلى 141.252 مليون دينار بحريني مقارنة مع 85.707 مليون دينار بحريني، وكذلك ارتفاعا في إجمالي الأصول بنسبة 2.24% ليصل إلى 960.813 مليون دينار بحريني مقارنة مع 939.752 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت النتائج المالية، ارتفاعا في إجمالي الاستثمارات بنسبة 99.6% ليصل إلى 145 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 72.7 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، من جانب آخر انخفض إجمالي التمويلات والموجودات لغرض التأجير بنسبة 4%، ليصل إلى 451.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 470.6 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 13.9% لتصل إلى 615.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 714.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك سجل المصرف زيادة في إجمالي صافي الإيرادات لتصل إلى 11.369 مليون دينار بحريني خلال الست شهور من العام الحالي مقابل 10.727 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2019، بزيادة تقدر بنسبة 5.98%، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضها كوفيد-19 على السوق المحلية إلا أن المصرف حافظ على نسبة ملاءة رأس مال قوية تقدر بنسبة 21.41%.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة كافة ديونها مع بنك الإمارات دبي الوطني، والبالغ قيمتها 946 مليون درهم، وتم سداد الدفعة الأولى بنجاح حسب الاتفاقية المبرمة.