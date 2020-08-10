شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين مدفوعة بالنتائج الإيجابية لسهم المصرف الخليجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحاً 1.01 نقطة ليصل إلى مستوى 1293.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 154.3 ألف درهم.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.81% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.11%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.06% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.12%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.29%.

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وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن تسجيل المصرف أرباحا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 5.709 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 199 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 2769%، الأمر الذي انعكس على ربحية السهم، حيث وصل إلى 6.521 فلسا مقارنة مع 0.211 فلسا في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 2991%، كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعا في إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 64.81%، ليصل إلى 141.252 مليون دينار بحريني مقارنة مع 85.707 مليون دينار بحريني، وكذلك ارتفاعا في إجمالي الأصول بنسبة 2.24% ليصل إلى 960.813 مليون دينار بحريني مقارنة مع 939.752 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت النتائج المالية، ارتفاعا في إجمالي الاستثمارات بنسبة 99.6% ليصل إلى 145 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 72.7 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، من جانب آخر انخفض إجمالي التمويلات والموجودات لغرض التأجير بنسبة 4%، ليصل إلى 451.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 470.6 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 13.9% لتصل إلى 615.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 714.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك سجل المصرف زيادة في إجمالي صافي الإيرادات لتصل إلى 11.369 مليون دينار بحريني خلال الست شهور من العام الحالي مقابل 10.727 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2019، بزيادة تقدر بنسبة 5.98%، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضها كوفيد-19 على السوق المحلية إلا أن المصرف حافظ على نسبة ملاءة رأس مال قوية تقدر بنسبة 21.41%.